القبض على مغرِّد سوري أساء للسعوديين على تويتر

نجحت الجهات الأمنية في القبض على وافد سوري؛ أساء للسعوديين عبر حسابه على موقع تويتر.

وكان الوافد قد أصدر إساءات متعددة قبل أن يتجه لحذف حسابه في محاولة للتخفي.

رجال الأمن كانوا له بالمرصاد، ونجحوا في تحديد هويته، والقبض عليه، واتخاذ اللازم حياله.