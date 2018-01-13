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شاهد.. تجمد المياه في أودية "شفا الطائف" بسبب البرد القارس

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمحافظة إلى درجات متدنية

أظهرت مقاطع فيديو متداولة وثّقها صباح اليوم الكثير من المواطنين بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، حالة تجمُّد للمياه في الأحواض أو الأودية التي تهشّمت بعضها نتيجة التجمُّد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بمحافظة الطائف إلى درجات متدنية.

ورصد الكثير من المواطنين بالشفا، تجمُّد المياه بأحد الأودية من شدة البرد القارس، وتأثر المحاصيل بالبرودة، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة موجة برد شديدة، بعد تدني درجات الحرارة بشكل كبير؛ وصل في الشفا وبني سعد إلى تجمُّد مع تسجيل محافظة الطائف ومركز الهدا درجات حرارة متدنية.

وأظهرت الكثير من المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي خريطة السناب شات بالشفا الحالة نفسها، حيث وصلت المياه إلى حالة التجمُّد بسبب تدني درجات الحرارة مع استمرار برودة الطقس على محافظة الطائف ومراكزها وقراها مع توقع استمرار الحالة وتكررها اليوم.

الطائف الشفا حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تجمد المياه في أودية "شفا الطائف" بسبب البرد القارس
سبق

أظهرت مقاطع فيديو متداولة وثّقها صباح اليوم الكثير من المواطنين بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، حالة تجمُّد للمياه في الأحواض أو الأودية التي تهشّمت بعضها نتيجة التجمُّد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بمحافظة الطائف إلى درجات متدنية.

ورصد الكثير من المواطنين بالشفا، تجمُّد المياه بأحد الأودية من شدة البرد القارس، وتأثر المحاصيل بالبرودة، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة موجة برد شديدة، بعد تدني درجات الحرارة بشكل كبير؛ وصل في الشفا وبني سعد إلى تجمُّد مع تسجيل محافظة الطائف ومركز الهدا درجات حرارة متدنية.

وأظهرت الكثير من المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي خريطة السناب شات بالشفا الحالة نفسها، حيث وصلت المياه إلى حالة التجمُّد بسبب تدني درجات الحرارة مع استمرار برودة الطقس على محافظة الطائف ومراكزها وقراها مع توقع استمرار الحالة وتكررها اليوم.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
09:04 PM

شاهد.. تجمد المياه في أودية "شفا الطائف" بسبب البرد القارس

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمحافظة إلى درجات متدنية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
6
46,985

أظهرت مقاطع فيديو متداولة وثّقها صباح اليوم الكثير من المواطنين بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، حالة تجمُّد للمياه في الأحواض أو الأودية التي تهشّمت بعضها نتيجة التجمُّد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بمحافظة الطائف إلى درجات متدنية.

ورصد الكثير من المواطنين بالشفا، تجمُّد المياه بأحد الأودية من شدة البرد القارس، وتأثر المحاصيل بالبرودة، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة موجة برد شديدة، بعد تدني درجات الحرارة بشكل كبير؛ وصل في الشفا وبني سعد إلى تجمُّد مع تسجيل محافظة الطائف ومركز الهدا درجات حرارة متدنية.

وأظهرت الكثير من المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي خريطة السناب شات بالشفا الحالة نفسها، حيث وصلت المياه إلى حالة التجمُّد بسبب تدني درجات الحرارة مع استمرار برودة الطقس على محافظة الطائف ومراكزها وقراها مع توقع استمرار الحالة وتكررها اليوم.

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