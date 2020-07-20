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العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية

بعد بحث استمر يومين في عدد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية

عثر يوم أمس على مفقود وادي الدواسر متوفى في منطقة صحراوية.

وكانت عمليات جمعية غوث قد تلقت بلاغاً عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق جمعية غوث للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجداً وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية
سبق

عثر يوم أمس على مفقود وادي الدواسر متوفى في منطقة صحراوية.

وكانت عمليات جمعية غوث قد تلقت بلاغاً عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق جمعية غوث للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجداً وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:06 PM

العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية

بعد بحث استمر يومين في عدد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية

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مسلّم الهواملة - الرياض
5
9,614

عثر يوم أمس على مفقود وادي الدواسر متوفى في منطقة صحراوية.

وكانت عمليات جمعية غوث قد تلقت بلاغاً عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق جمعية غوث للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجداً وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.

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