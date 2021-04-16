كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء
في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.
ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.
كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-16
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.
ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.
ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.