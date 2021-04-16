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كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء

في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيراً للعلوم، ومون سونج ووك وزيراً للتجارة والطاقة، وآن كيونج دوك وزيراً للعمل، ونو هيونج أوك وزيراً للأراضي، وبارك جونيونج وزيراً للمصايد.

ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس "مون" احتفظ بوزير المالية، وهونج نام كي في منصبه.

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كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء
سبق

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيراً للعلوم، ومون سونج ووك وزيراً للتجارة والطاقة، وآن كيونج دوك وزيراً للعمل، ونو هيونج أوك وزيراً للأراضي، وبارك جونيونج وزيراً للمصايد.

ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس "مون" احتفظ بوزير المالية، وهونج نام كي في منصبه.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:58 PM

كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء

في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء السابق جونج سيه كيون، الذي قدّم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيراً للعلوم، ومون سونج ووك وزيراً للتجارة والطاقة، وآن كيونج دوك وزيراً للعمل، ونو هيونج أوك وزيراً للأراضي، وبارك جونيونج وزيراً للمصايد.

ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس "مون" احتفظ بوزير المالية، وهونج نام كي في منصبه.

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