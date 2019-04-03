النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جمعية العلاج الطبيعي" تحتفي باليوم العالمي للتوحد ومتلازمة داون بجازان

نظمت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان، فعاليتي "اليوم العالمي لمتلازمة داون" بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ممثلة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وطلاب وطالبات جامعة جازان، وإدارة تعليم جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة؛ و"اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" تحت شعار "كُن صديقي" بالتعاون مع مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بمنطقة جازان الدكتور محمد القشيش أن انطلاق تلك الحملات التوعوية؛ تهدف لدمج أفراد متلازمة داون وأطفال التوحد في المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم في المجتمع إيمانًا بأهمية دعم تلك الفئات معنويًا ونفسيًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في مجتمعهم، عن طريق إظهار قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، مقدمًا شكره لكل الجهات الداعمة لتلك الفعاليات.

وأشار إلى أنه شارك في فعالية "اليوم العالمي لمتلازمة داون" أكثر من ٢٠ طفلاً من ذوي متلازمة داون، خُصص لهم أركان خاصة يعرفون بها بأنفسهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم، وعن المواهب التي أنعم الله بها عليهم، كالرسم والسباحة وتأليف القصص والتصوير، بينما في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد تم تقديم برامج ترفيهية لأطفال التوحد يتضمن ألعابًا تساعد في تنمية المهارات الحسية، الحركية والبصرية.

وأخيرًا قدم المركز شهادات شكر للأعضاء المنظمين على مبادرتهم الرائعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"جمعية العلاج الطبيعي" تحتفي باليوم العالمي للتوحد ومتلازمة داون بجازان
سبق

نظمت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان، فعاليتي "اليوم العالمي لمتلازمة داون" بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ممثلة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وطلاب وطالبات جامعة جازان، وإدارة تعليم جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة؛ و"اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" تحت شعار "كُن صديقي" بالتعاون مع مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بمنطقة جازان الدكتور محمد القشيش أن انطلاق تلك الحملات التوعوية؛ تهدف لدمج أفراد متلازمة داون وأطفال التوحد في المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم في المجتمع إيمانًا بأهمية دعم تلك الفئات معنويًا ونفسيًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في مجتمعهم، عن طريق إظهار قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، مقدمًا شكره لكل الجهات الداعمة لتلك الفعاليات.

وأشار إلى أنه شارك في فعالية "اليوم العالمي لمتلازمة داون" أكثر من ٢٠ طفلاً من ذوي متلازمة داون، خُصص لهم أركان خاصة يعرفون بها بأنفسهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم، وعن المواهب التي أنعم الله بها عليهم، كالرسم والسباحة وتأليف القصص والتصوير، بينما في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد تم تقديم برامج ترفيهية لأطفال التوحد يتضمن ألعابًا تساعد في تنمية المهارات الحسية، الحركية والبصرية.

وأخيرًا قدم المركز شهادات شكر للأعضاء المنظمين على مبادرتهم الرائعة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:02 AM

"جمعية العلاج الطبيعي" تحتفي باليوم العالمي للتوحد ومتلازمة داون بجازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
85

نظمت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان، فعاليتي "اليوم العالمي لمتلازمة داون" بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ممثلة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وطلاب وطالبات جامعة جازان، وإدارة تعليم جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة؛ و"اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" تحت شعار "كُن صديقي" بالتعاون مع مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بمنطقة جازان الدكتور محمد القشيش أن انطلاق تلك الحملات التوعوية؛ تهدف لدمج أفراد متلازمة داون وأطفال التوحد في المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم في المجتمع إيمانًا بأهمية دعم تلك الفئات معنويًا ونفسيًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في مجتمعهم، عن طريق إظهار قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، مقدمًا شكره لكل الجهات الداعمة لتلك الفعاليات.

وأشار إلى أنه شارك في فعالية "اليوم العالمي لمتلازمة داون" أكثر من ٢٠ طفلاً من ذوي متلازمة داون، خُصص لهم أركان خاصة يعرفون بها بأنفسهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم، وعن المواهب التي أنعم الله بها عليهم، كالرسم والسباحة وتأليف القصص والتصوير، بينما في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد تم تقديم برامج ترفيهية لأطفال التوحد يتضمن ألعابًا تساعد في تنمية المهارات الحسية، الحركية والبصرية.

وأخيرًا قدم المركز شهادات شكر للأعضاء المنظمين على مبادرتهم الرائعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,058
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,322
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,107
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,975

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة