"جمعية العلاج الطبيعي" تحتفي باليوم العالمي للتوحد ومتلازمة داون بجازان

نظمت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان، فعاليتي "اليوم العالمي لمتلازمة داون" بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ممثلة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وطلاب وطالبات جامعة جازان، وإدارة تعليم جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة؛ و"اليوم العالمي للتوعية بالتوحد" تحت شعار "كُن صديقي" بالتعاون مع مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.

وبيّن رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بمنطقة جازان الدكتور محمد القشيش أن انطلاق تلك الحملات التوعوية؛ تهدف لدمج أفراد متلازمة داون وأطفال التوحد في المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم في المجتمع إيمانًا بأهمية دعم تلك الفئات معنويًا ونفسيًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في مجتمعهم، عن طريق إظهار قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم النماذج الناجحة منهم للمجتمع، مقدمًا شكره لكل الجهات الداعمة لتلك الفعاليات.

وأشار إلى أنه شارك في فعالية "اليوم العالمي لمتلازمة داون" أكثر من ٢٠ طفلاً من ذوي متلازمة داون، خُصص لهم أركان خاصة يعرفون بها بأنفسهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم، وعن المواهب التي أنعم الله بها عليهم، كالرسم والسباحة وتأليف القصص والتصوير، بينما في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد تم تقديم برامج ترفيهية لأطفال التوحد يتضمن ألعابًا تساعد في تنمية المهارات الحسية، الحركية والبصرية.

وأخيرًا قدم المركز شهادات شكر للأعضاء المنظمين على مبادرتهم الرائعة.