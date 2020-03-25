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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

استعرضا الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبَّر سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبَّر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لسمو ولي العهد على استمرار شراكة السعودية في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبَّر سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبَّر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لسمو ولي العهد على استمرار شراكة السعودية في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:17 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:18 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

استعرضا الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,889

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبَّر سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبَّر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لسمو ولي العهد على استمرار شراكة السعودية في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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