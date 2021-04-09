استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.
خالفوا الإجراءات الاحترازية وتسببوا في تزاحم العملاء داخل محال تجارية
الرصد مستمر.. "التجارة" تضبط 13 مخالفًا ومخالفة من مشاهير سناب شات وجارٍ إحالتهم للداخلية .. القائمة ترتفع إلى 20
وزير الطاقة وأمير الجوف يتفقدان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
استعرض عدداً من الموضوعات التي تهم وتخدم المنطقة
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وزير الطاقة وأمير الجوف يتفقدان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
استعرض عدداً من الموضوعات التي تهم وتخدم المنطقة
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.