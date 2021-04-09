استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح. وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف. حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.

وزير الطاقة وأمير الجوف يتفقدان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-09 استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.



وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.



حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 12:14 AM

وزير الطاقة وأمير الجوف يتفقدان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح استعرض عدداً من الموضوعات التي تهم وتخدم المنطقة





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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.



وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.



حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.