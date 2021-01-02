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وزارة العدل في 5 سنوات.. كفاءة وتميُّز وابتكار

أصدرت تقرير "الرؤية والأثر" لأبرز المنجزات العدلية

أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.

وبيَّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.

كما جاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة، وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.

وتضمن التقرير التحوُّل الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين، والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدُّم السعودية في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.

ورصد التقرير أبرز الأرقام التي سجّلتها المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير.

وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم. كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ، تم التعامل مع 99 % منها إلكترونيًّا دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.

وفيما يخص قطاع التوثيق شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية؛ إذ أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة، منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.

وسجّل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ إذ قدمت منصة تراضي التي دشنت مؤخرًا خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.

وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يوميًّا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت تقرير "الرؤية والأثر" عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:
https://www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل في 5 سنوات.. كفاءة وتميُّز وابتكار
سبق

أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.

وبيَّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.

كما جاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة، وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.

وتضمن التقرير التحوُّل الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين، والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدُّم السعودية في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.

ورصد التقرير أبرز الأرقام التي سجّلتها المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير.

وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم. كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ، تم التعامل مع 99 % منها إلكترونيًّا دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.

وفيما يخص قطاع التوثيق شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية؛ إذ أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة، منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.

وسجّل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ إذ قدمت منصة تراضي التي دشنت مؤخرًا خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.

وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يوميًّا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت تقرير "الرؤية والأثر" عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:
https://www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:36 PM

وزارة العدل في 5 سنوات.. كفاءة وتميُّز وابتكار

أصدرت تقرير "الرؤية والأثر" لأبرز المنجزات العدلية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.

وبيَّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.

كما جاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة، وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.

وتضمن التقرير التحوُّل الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين، والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدُّم السعودية في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.

ورصد التقرير أبرز الأرقام التي سجّلتها المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير.

وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم. كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ، تم التعامل مع 99 % منها إلكترونيًّا دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.

وفيما يخص قطاع التوثيق شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية؛ إذ أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة، منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.

وسجّل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ إذ قدمت منصة تراضي التي دشنت مؤخرًا خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.

وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يوميًّا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت تقرير "الرؤية والأثر" عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:
https://www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf

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