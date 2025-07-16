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الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

"الفارس": الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة.. امتدادًا لتغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث سبق للمؤسسة التعاقد على (3.8) ملايين طن هذا العام.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث سبق للمؤسسة التعاقد على (3.8) ملايين طن هذا العام.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:42 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:47 PM

الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

"الفارس": الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة.. امتدادًا لتغطية الطلب المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث سبق للمؤسسة التعاقد على (3.8) ملايين طن هذا العام.

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