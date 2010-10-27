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الأحدث على الإطلاق.. استبدال صمام قلبي بالقسطرة لسبعينية بتبوك

عملية ناجحة لمركز القلب التابع لـ"التخصصي" أنهى معاناتها مع "الأورطي"

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلًا في مركز القلب، في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة لمريضة في العقد السابع من العمر كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي؛ حيث جرى على الفور عمل القسطرة كبديل لعملية تبديل الصمام عن طريق الجراحة، وتمت القسطرة بنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتعتبر هذه العملية من القسطرة، الأحدث على الإطلاق ونقلة نوعية للخدمات المقدمة من قِبَل صحة تبوك، التي تسير خططها التطويرية بوتيرة متسارعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أنه تم نقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية؛ معتبرًا ما تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، والذي تشهده مدينة تبوك لا سيما في تخصصات دقيقة وحيوية.

وأشار الفريق الطبي إلى أن مركز القلب أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام، وأن مثل هذه العمليات المعقدة تلتزم وجود الإمكانيات العالية والكوادر المؤهلة، وهذا ما يتمتع به مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحدث على الإطلاق.. استبدال صمام قلبي بالقسطرة لسبعينية بتبوك
سبق

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلًا في مركز القلب، في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة لمريضة في العقد السابع من العمر كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي؛ حيث جرى على الفور عمل القسطرة كبديل لعملية تبديل الصمام عن طريق الجراحة، وتمت القسطرة بنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتعتبر هذه العملية من القسطرة، الأحدث على الإطلاق ونقلة نوعية للخدمات المقدمة من قِبَل صحة تبوك، التي تسير خططها التطويرية بوتيرة متسارعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أنه تم نقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية؛ معتبرًا ما تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، والذي تشهده مدينة تبوك لا سيما في تخصصات دقيقة وحيوية.

وأشار الفريق الطبي إلى أن مركز القلب أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام، وأن مثل هذه العمليات المعقدة تلتزم وجود الإمكانيات العالية والكوادر المؤهلة، وهذا ما يتمتع به مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي ولله الحمد.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:21 PM

الأحدث على الإطلاق.. استبدال صمام قلبي بالقسطرة لسبعينية بتبوك

عملية ناجحة لمركز القلب التابع لـ"التخصصي" أنهى معاناتها مع "الأورطي"

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بدر الجبل - تبوك
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نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلًا في مركز القلب، في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة لمريضة في العقد السابع من العمر كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي؛ حيث جرى على الفور عمل القسطرة كبديل لعملية تبديل الصمام عن طريق الجراحة، وتمت القسطرة بنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتعتبر هذه العملية من القسطرة، الأحدث على الإطلاق ونقلة نوعية للخدمات المقدمة من قِبَل صحة تبوك، التي تسير خططها التطويرية بوتيرة متسارعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة.

وبيّن الفريق الطبي أنه تم نقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية؛ معتبرًا ما تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، والذي تشهده مدينة تبوك لا سيما في تخصصات دقيقة وحيوية.

وأشار الفريق الطبي إلى أن مركز القلب أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام، وأن مثل هذه العمليات المعقدة تلتزم وجود الإمكانيات العالية والكوادر المؤهلة، وهذا ما يتمتع به مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي ولله الحمد.

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