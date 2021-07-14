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"نجتمع بامتثال" تواصل جولاتها لتوعية متسوقي المجمعات التجارية بجازان

تستمر 7 أيام.. وتهدف إلى زيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى

تواصل حملة "نجتمع بامتثال" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، جولاتها التوعوية بالمجمعات التجارية بمشاركة 250 متطوعًا ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق حملة "نجتمع بامتثال" بمنطقة جازان بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ حيث تم إطلاق هذه الحملة من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من عدد ٢٥٠ متطوعًا ومتطوعة من أبناء المنطقة في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان تحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

ولفت "بن سعيدان" إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، وبيّن لمرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، أهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بالاحترازات من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي، للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضمنت العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية؛ علمًا بأن حملة "نجتمع بامتثال" سوف تستمر لمدة ٧ أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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"نجتمع بامتثال" تواصل جولاتها لتوعية متسوقي المجمعات التجارية بجازان
سبق

تواصل حملة "نجتمع بامتثال" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، جولاتها التوعوية بالمجمعات التجارية بمشاركة 250 متطوعًا ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق حملة "نجتمع بامتثال" بمنطقة جازان بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ حيث تم إطلاق هذه الحملة من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من عدد ٢٥٠ متطوعًا ومتطوعة من أبناء المنطقة في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان تحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

ولفت "بن سعيدان" إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، وبيّن لمرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، أهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بالاحترازات من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي، للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضمنت العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية؛ علمًا بأن حملة "نجتمع بامتثال" سوف تستمر لمدة ٧ أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:50 PM

"نجتمع بامتثال" تواصل جولاتها لتوعية متسوقي المجمعات التجارية بجازان

تستمر 7 أيام.. وتهدف إلى زيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى

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فهد كاملي - جازان
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تواصل حملة "نجتمع بامتثال" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، جولاتها التوعوية بالمجمعات التجارية بمشاركة 250 متطوعًا ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق حملة "نجتمع بامتثال" بمنطقة جازان بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ حيث تم إطلاق هذه الحملة من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من عدد ٢٥٠ متطوعًا ومتطوعة من أبناء المنطقة في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان تحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

ولفت "بن سعيدان" إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، وبيّن لمرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، أهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بالاحترازات من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي، للحد من تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضمنت العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية؛ علمًا بأن حملة "نجتمع بامتثال" سوف تستمر لمدة ٧ أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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