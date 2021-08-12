"التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناع
في دراسة لـ"مركز القرار والدراسات الإعلامية"
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"التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-12
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:29 PM
"التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناع
في دراسة لـ"مركز القرار والدراسات الإعلامية"
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