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شاهد .. فيديو يوثِّق عملية إنقاذ المصاب الإيراني على متن "سافيز" المشبوهة ونقله إلى "جازان العسكري"

المالكي: إجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثِّق عملية إنقاذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المصاب الإيراني على متن السفينة الإيرانية الموجودة في مياه البحر الأحمر.

ويكشف الفيديو تفاصيل لحظات إخلاء المريض الإيراني، ونقله إلى مستشفى جازان العسكري.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) ، يتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز -Savis ) التي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميلاً بحريًّا باتجاه (292) درجة؛ وذلك لتعرُّضه لإصابة بالغة، وتدهُور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف، ونقلت المصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز) بتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قِبل الفريق الطبي من التحالف، وتبيَّن أن إصابته بالغة، مع سوء حالته الصحية. وبعد استكمال كل الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة (18:35) مساء.

وأضاف العقيد "المالكي" بأن المملكة العربية السعودية قد تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة؛ إذ تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد العقيد "المالكي" أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات. وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية، وكذلك الأعراف الدولية، على الرغم مما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف، وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. فيديو يوثِّق عملية إنقاذ المصاب الإيراني على متن "سافيز" المشبوهة ونقله إلى "جازان العسكري"
سبق

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثِّق عملية إنقاذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المصاب الإيراني على متن السفينة الإيرانية الموجودة في مياه البحر الأحمر.

ويكشف الفيديو تفاصيل لحظات إخلاء المريض الإيراني، ونقله إلى مستشفى جازان العسكري.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) ، يتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز -Savis ) التي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميلاً بحريًّا باتجاه (292) درجة؛ وذلك لتعرُّضه لإصابة بالغة، وتدهُور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف، ونقلت المصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز) بتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قِبل الفريق الطبي من التحالف، وتبيَّن أن إصابته بالغة، مع سوء حالته الصحية. وبعد استكمال كل الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة (18:35) مساء.

وأضاف العقيد "المالكي" بأن المملكة العربية السعودية قد تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة؛ إذ تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد العقيد "المالكي" أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات. وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية، وكذلك الأعراف الدولية، على الرغم مما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف، وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:15 AM

شاهد .. فيديو يوثِّق عملية إنقاذ المصاب الإيراني على متن "سافيز" المشبوهة ونقله إلى "جازان العسكري"

المالكي: إجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة

A A A
محمد المواسي - الرياض
38
46,398

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثِّق عملية إنقاذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المصاب الإيراني على متن السفينة الإيرانية الموجودة في مياه البحر الأحمر.

ويكشف الفيديو تفاصيل لحظات إخلاء المريض الإيراني، ونقله إلى مستشفى جازان العسكري.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) ، يتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز -Savis ) التي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميلاً بحريًّا باتجاه (292) درجة؛ وذلك لتعرُّضه لإصابة بالغة، وتدهُور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف، ونقلت المصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

وبيَّن العقيد "المالكي" أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز) بتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قِبل الفريق الطبي من التحالف، وتبيَّن أن إصابته بالغة، مع سوء حالته الصحية. وبعد استكمال كل الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة (18:35) مساء.

وأضاف العقيد "المالكي" بأن المملكة العربية السعودية قد تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة؛ إذ تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد العقيد "المالكي" أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات. وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية، وكذلك الأعراف الدولية، على الرغم مما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف، وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

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