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"كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود

يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء للسيارة خاصة مع السرعات العالية

طالَبَ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أصحابَ المركبات بتجنب تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة قدر الإمكان؛ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

ودعا "كفاءة" إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)؛ حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وينصح المركز السعودي "كفاءة"، بزيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود
سبق

طالَبَ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أصحابَ المركبات بتجنب تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة قدر الإمكان؛ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

ودعا "كفاءة" إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)؛ حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وينصح المركز السعودي "كفاءة"، بزيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:31 PM

"كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود

يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء للسيارة خاصة مع السرعات العالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أصحابَ المركبات بتجنب تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة قدر الإمكان؛ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

ودعا "كفاءة" إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)؛ حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وينصح المركز السعودي "كفاءة"، بزيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

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