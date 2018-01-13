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في مزاد على الهواء.. عود "رابح صقر" يباع بمليون ريال و"آل الشيخ" يكرمه

لحن عليه وطنية "إنت ملك" ورافقه بمشواره الفني وأغانيه وحفلاته طيلة 15 عامًا

مليون ريال كانت قيمة بيع عود الفنان رابح صقر؛ وذلك في مزاد أقيم على الهواء أمس في ليلة الموسيقار "صقر".

ورافق عود "صقر" في كل مشواره الفني وألحانه وأغانيه وحفلاته خلال 15 عامًا؛ حيث لحّن عليه أكثر من أغنية وطنية أبرزها "إنت ملك".

وخلال الحفل أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بما قدمه الفنان رابح صقر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريمه قائلًا: "اليوم أكرم فنان غالي على قلبي، وموسيقار كبير قدّم الكثير للمملكة العربية السعودية والخليج".

بيع عود الفنان رابح صقر ليلة الموسيقار صقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مزاد على الهواء.. عود "رابح صقر" يباع بمليون ريال و"آل الشيخ" يكرمه
سبق

مليون ريال كانت قيمة بيع عود الفنان رابح صقر؛ وذلك في مزاد أقيم على الهواء أمس في ليلة الموسيقار "صقر".

ورافق عود "صقر" في كل مشواره الفني وألحانه وأغانيه وحفلاته خلال 15 عامًا؛ حيث لحّن عليه أكثر من أغنية وطنية أبرزها "إنت ملك".

وخلال الحفل أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بما قدمه الفنان رابح صقر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريمه قائلًا: "اليوم أكرم فنان غالي على قلبي، وموسيقار كبير قدّم الكثير للمملكة العربية السعودية والخليج".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:23 PM

في مزاد على الهواء.. عود "رابح صقر" يباع بمليون ريال و"آل الشيخ" يكرمه

لحن عليه وطنية "إنت ملك" ورافقه بمشواره الفني وأغانيه وحفلاته طيلة 15 عامًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
66
22,588

مليون ريال كانت قيمة بيع عود الفنان رابح صقر؛ وذلك في مزاد أقيم على الهواء أمس في ليلة الموسيقار "صقر".

ورافق عود "صقر" في كل مشواره الفني وألحانه وأغانيه وحفلاته خلال 15 عامًا؛ حيث لحّن عليه أكثر من أغنية وطنية أبرزها "إنت ملك".

وخلال الحفل أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بما قدمه الفنان رابح صقر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريمه قائلًا: "اليوم أكرم فنان غالي على قلبي، وموسيقار كبير قدّم الكثير للمملكة العربية السعودية والخليج".

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