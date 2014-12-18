اتحاد غرب آسيا يصادق على بطولاته النسوية

قرَّر إقامة بطولة الصالات الثالثة بضيافة الاتحاد السعودي

صادقت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على أجندة البطولات والنشاطات الخاصة بكرة القدم النسوية خلال عام 2022 المقبل.



وتتضمن أجندة مسابقات كرة القدم النسوية في عام 2022 إقامة سبع بطولات للفئات العمرية وللأندية والمنتخبات كافة. وصادقت اللجنة عليها جميعها بعد العديد من النقاشات الإيجابية والطروحات التي اتفقت بالمجمل العام على أهمية عقدها وضمان استمراريتها.



جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقدته اللجنة يوم 16 ديسمبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سوزان شلبي من فلسطين، بحضور نائب رئيسة اللجنة أمل بوشلاخ من الإمارات، والعضوات فاطمة حياة من الكويت، الشيخة ضوى آل خليفة من البحرين، ستيفاني النبر من الأردن ورنا نخلة من لبنان.



وجرى الاتفاق على تحديد شهر سبتمبر 2022 موعدًا مقترحًا لإقامة البطولة تحت ضيافة الاتحاد الأردني، ويتم دعوة فريق أو فريقين من خارج المنطقة للمشاركة عن طريق مخاطبة الاتحادات الإقليمية الأخرى، ولكن على حسب عدد الفرق المشاركة.



وتقرر مخاطبة الاتحادات الأهلية للوقوف على مدى مناسبة موعد البطولة بالنسبة لها.



وإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على إقامة البطولة الثانية لأندية السيدات من 14 إلى 22 يوليو 2022 بضيافة الاتحاد الأردني، من خلال مشاركة بطل آخر دوري نظمته الاتحادات الأهلية.



وفيما يتعلق ببطولة الشابات الثالثة تمت المصادقة على إقامتها من 15 إلى 25 أكتوبر 2022، ويستضيفها الاتحاد الإماراتي باعتباره كان سيستضيفها عام 2020 قبل تأجيلها بسبب جائحة كورونا.



وصادقت اللجنة أيضًا على إقامة بطولة الناشئات الثالثة من 1 إلى 10 نوفمبر 2022 ويستضيفها الاتحاد الكويتي باعتباره كان سيستضيفها عام 2020 قبل تأجيلها بسبب جائحة كورونا، كما صادقت على إقامة بطولة الواعدات الأولى من 8 إلى 14 يناير 2022 بضيافة الاتحاد اللبناني.



كما صادقت اللجنة على بطولة الصالات الثالثة خلال الفترة من 15 إلى 22 يونيو 2022 تحت ضيافة الاتحاد السعودي، إلى جانب الموافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسي لأندية السيدات على أجندة اتحاد غرب آسيا لعام 2022، مع مخاطبة الاتحادات الأعضاء لتحديد مستضيف، وتثبيت موعدها النهائي بما يتناسب مع أجندة الاتحادات الأعضاء.