"الكهرباء": تطبيق "حاسبتي" أسهم في توعية المشتركين بالقيمة التقديرية للفاتورة

قالت الشركة: الخدمة تُمكن من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إقبال آلاف المشتركين على استخدام خدمة "حاسبتي"؛ بهدف التعرف على القيمة التقديرية لفاتورة الخدمة الكهربائية، خاصة أن الخدمة التي أطلقتها الشركة لمشتركي القطاع السكني، تُمكن المشترك من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة ودقة عالية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"،قائلة: إن تطبيق "حاسبتي" لقي استحسان المشتركين، وأن المشترك يُمكنه إدخال قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، ويقوم التطبيق تلقائياً بإجراء الحسابات الخاصة بالمشترك عن طريق حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب، والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها.

وأضافت: "في حال وجود قراءة فعلية، يقدم تطبيق "حاسبتي" للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناءً على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك وقيمة الاستهلاك المتوقعة ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة وإجمالي المبلغ المتوقع المطلوب سداده"، كما تُظهر "حاسبتي" للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة، وأن خدمة "حاسبتي" مرتبطة آلياً بأنظمة الشركة.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بينت الشركة، إنه "يمكن للمشترك تحميل التطبيق عبر الجوال بنظامي Android وIos، أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة (www.hasibati.com) أو من خلال رابط الخدمة على موقع الشركة (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/Hasibati.aspx)".