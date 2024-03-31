النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكهرباء": تطبيق "حاسبتي" أسهم في توعية المشتركين بالقيمة التقديرية للفاتورة

قالت الشركة: الخدمة تُمكن من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إقبال آلاف المشتركين على استخدام خدمة "حاسبتي"؛ بهدف التعرف على القيمة التقديرية لفاتورة الخدمة الكهربائية، خاصة أن الخدمة التي أطلقتها الشركة لمشتركي القطاع السكني، تُمكن المشترك من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة ودقة عالية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"،قائلة: إن تطبيق "حاسبتي" لقي استحسان المشتركين، وأن المشترك يُمكنه إدخال قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، ويقوم التطبيق تلقائياً بإجراء الحسابات الخاصة بالمشترك عن طريق حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب، والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها.

وأضافت: "في حال وجود قراءة فعلية، يقدم تطبيق "حاسبتي" للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناءً على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك وقيمة الاستهلاك المتوقعة ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة وإجمالي المبلغ المتوقع المطلوب سداده"، كما تُظهر "حاسبتي" للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة، وأن خدمة "حاسبتي" مرتبطة آلياً بأنظمة الشركة.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بينت الشركة، إنه "يمكن للمشترك تحميل التطبيق عبر الجوال بنظامي Android وIos، أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة (www.hasibati.com) أو من خلال رابط الخدمة على موقع الشركة (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/Hasibati.aspx)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهرباء": تطبيق "حاسبتي" أسهم في توعية المشتركين بالقيمة التقديرية للفاتورة
سبق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إقبال آلاف المشتركين على استخدام خدمة "حاسبتي"؛ بهدف التعرف على القيمة التقديرية لفاتورة الخدمة الكهربائية، خاصة أن الخدمة التي أطلقتها الشركة لمشتركي القطاع السكني، تُمكن المشترك من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة ودقة عالية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"،قائلة: إن تطبيق "حاسبتي" لقي استحسان المشتركين، وأن المشترك يُمكنه إدخال قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، ويقوم التطبيق تلقائياً بإجراء الحسابات الخاصة بالمشترك عن طريق حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب، والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها.

وأضافت: "في حال وجود قراءة فعلية، يقدم تطبيق "حاسبتي" للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناءً على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك وقيمة الاستهلاك المتوقعة ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة وإجمالي المبلغ المتوقع المطلوب سداده"، كما تُظهر "حاسبتي" للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة، وأن خدمة "حاسبتي" مرتبطة آلياً بأنظمة الشركة.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بينت الشركة، إنه "يمكن للمشترك تحميل التطبيق عبر الجوال بنظامي Android وIos، أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة (www.hasibati.com) أو من خلال رابط الخدمة على موقع الشركة (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/Hasibati.aspx)".

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:52 PM

"الكهرباء": تطبيق "حاسبتي" أسهم في توعية المشتركين بالقيمة التقديرية للفاتورة

قالت الشركة: الخدمة تُمكن من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,527

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إقبال آلاف المشتركين على استخدام خدمة "حاسبتي"؛ بهدف التعرف على القيمة التقديرية لفاتورة الخدمة الكهربائية، خاصة أن الخدمة التي أطلقتها الشركة لمشتركي القطاع السكني، تُمكن المشترك من قراءة كمية الاستهلاك خلال فترة محددة بسرعة فائقة ودقة عالية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"،قائلة: إن تطبيق "حاسبتي" لقي استحسان المشتركين، وأن المشترك يُمكنه إدخال قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، ويقوم التطبيق تلقائياً بإجراء الحسابات الخاصة بالمشترك عن طريق حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب، والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها.

وأضافت: "في حال وجود قراءة فعلية، يقدم تطبيق "حاسبتي" للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناءً على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك وقيمة الاستهلاك المتوقعة ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة وإجمالي المبلغ المتوقع المطلوب سداده"، كما تُظهر "حاسبتي" للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة، وأن خدمة "حاسبتي" مرتبطة آلياً بأنظمة الشركة.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بينت الشركة، إنه "يمكن للمشترك تحميل التطبيق عبر الجوال بنظامي Android وIos، أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة (www.hasibati.com) أو من خلال رابط الخدمة على موقع الشركة (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/Hasibati.aspx)".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة