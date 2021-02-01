محافظ أضم يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية

تهدف إلى تحصين المجتمع من خطرهم وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي

فعّل محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

والْتقى "العمري" منسوبي هيئة أضم لمتابعة العمل التوعوي والميداني، والوقوف ميدانيًّا على مشروع مبنى الهيئة بالمحافظة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

عقب ذلك ألقى "العمري" محاضرة توعوية بالمحافظة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.