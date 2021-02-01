النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ أضم يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية

تهدف إلى تحصين المجتمع من خطرهم وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي

فعّل محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

والْتقى "العمري" منسوبي هيئة أضم لمتابعة العمل التوعوي والميداني، والوقوف ميدانيًّا على مشروع مبنى الهيئة بالمحافظة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

عقب ذلك ألقى "العمري" محاضرة توعوية بالمحافظة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

محافظ أضم عمر بن عامر السفياني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ أضم يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية
سبق

فعّل محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

والْتقى "العمري" منسوبي هيئة أضم لمتابعة العمل التوعوي والميداني، والوقوف ميدانيًّا على مشروع مبنى الهيئة بالمحافظة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

عقب ذلك ألقى "العمري" محاضرة توعوية بالمحافظة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:32 PM

محافظ أضم يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية

تهدف إلى تحصين المجتمع من خطرهم وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
456

فعّل محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

والْتقى "العمري" منسوبي هيئة أضم لمتابعة العمل التوعوي والميداني، والوقوف ميدانيًّا على مشروع مبنى الهيئة بالمحافظة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

عقب ذلك ألقى "العمري" محاضرة توعوية بالمحافظة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,250
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة