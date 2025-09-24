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أمير منطقة جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء فرحتهم باليوم الوطني

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس أبناء وذوي أسر شهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ89 .

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

وثمن أمير منطقة جازان بالنيابة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه .

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أمير منطقة جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء فرحتهم باليوم الوطني
سبق

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس أبناء وذوي أسر شهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ89 .

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

وثمن أمير منطقة جازان بالنيابة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه .

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:08 AM

أمير منطقة جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء فرحتهم باليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس أبناء وذوي أسر شهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ89 .

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

وثمن أمير منطقة جازان بالنيابة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه .

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