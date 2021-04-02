منح برنامجَي "الدعوة" و"الكتاب" بأم القرى الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروط

تهنئة من رئيس الجامعة.. و"كبره": إنجاز يتماشى مع متطلبات التعليم الحديثة

منحتْ هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثَّلةً في المركز الوطنيِّ للتقويم والاعتماد الأكاديميِّ، الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروطَ لبرنامجَي الدعوة والثقافة الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى.

وهنَّأ رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، كلية الدعوة وأصول الدين على هذا الإنجاز، مؤكِّدًا أن ثمرة الإنجاز جاءت نتيجة الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - مما أسهم في إيجاد البيئة التعليمية والبرامج الأكاديمية، مثمِّنًا المتابعة الدائمة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ مما كان له الأثر الإيجابي في النهوض بالمسارات التعليمية والتربوية والبحثية.

من جانبه أكَّد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلَّف الدكتور علي الشاعري، أن هذا الإنجاز الوطنيَّ للكلية سيسهم في رفع وتطوير كفاءة الأداء الأكاديمي في الجامعة، وفق أفضل معايير الجودة المحلية وممارساتها، مبينًا أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجيِّ الكامل لبرامجها الأكاديمية بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.

في ذات الشأن أوضح عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالإنابة الدكتور سعيد كبره، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي عملت الجامعة على تنفيذها؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتجويد ممارساته لكلِّيَّات الجامعة وأقسامها كافَّةً؛ وفق المعايير التي تتماشى مع المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.

بدوره أكَّد عميد الكلية الدكتور ياسين قاري، أن حصول القسمين على الاعتماد الأكاديمي يأتي ضمن خطة الكلية الهادفة إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج الكلية.