النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

منح برنامجَي "الدعوة" و"الكتاب" بأم القرى الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروط

تهنئة من رئيس الجامعة.. و"كبره": إنجاز يتماشى مع متطلبات التعليم الحديثة

منحتْ هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثَّلةً في المركز الوطنيِّ للتقويم والاعتماد الأكاديميِّ، الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروطَ لبرنامجَي الدعوة والثقافة الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى.

وهنَّأ رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، كلية الدعوة وأصول الدين على هذا الإنجاز، مؤكِّدًا أن ثمرة الإنجاز جاءت نتيجة الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - مما أسهم في إيجاد البيئة التعليمية والبرامج الأكاديمية، مثمِّنًا المتابعة الدائمة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ مما كان له الأثر الإيجابي في النهوض بالمسارات التعليمية والتربوية والبحثية.

من جانبه أكَّد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلَّف الدكتور علي الشاعري، أن هذا الإنجاز الوطنيَّ للكلية سيسهم في رفع وتطوير كفاءة الأداء الأكاديمي في الجامعة، وفق أفضل معايير الجودة المحلية وممارساتها، مبينًا أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجيِّ الكامل لبرامجها الأكاديمية بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.

في ذات الشأن أوضح عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالإنابة الدكتور سعيد كبره، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي عملت الجامعة على تنفيذها؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتجويد ممارساته لكلِّيَّات الجامعة وأقسامها كافَّةً؛ وفق المعايير التي تتماشى مع المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.

بدوره أكَّد عميد الكلية الدكتور ياسين قاري، أن حصول القسمين على الاعتماد الأكاديمي يأتي ضمن خطة الكلية الهادفة إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج الكلية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منح برنامجَي "الدعوة" و"الكتاب" بأم القرى الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروط
سبق

منحتْ هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثَّلةً في المركز الوطنيِّ للتقويم والاعتماد الأكاديميِّ، الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروطَ لبرنامجَي الدعوة والثقافة الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى.

وهنَّأ رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، كلية الدعوة وأصول الدين على هذا الإنجاز، مؤكِّدًا أن ثمرة الإنجاز جاءت نتيجة الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - مما أسهم في إيجاد البيئة التعليمية والبرامج الأكاديمية، مثمِّنًا المتابعة الدائمة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ مما كان له الأثر الإيجابي في النهوض بالمسارات التعليمية والتربوية والبحثية.

من جانبه أكَّد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلَّف الدكتور علي الشاعري، أن هذا الإنجاز الوطنيَّ للكلية سيسهم في رفع وتطوير كفاءة الأداء الأكاديمي في الجامعة، وفق أفضل معايير الجودة المحلية وممارساتها، مبينًا أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجيِّ الكامل لبرامجها الأكاديمية بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.

في ذات الشأن أوضح عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالإنابة الدكتور سعيد كبره، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي عملت الجامعة على تنفيذها؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتجويد ممارساته لكلِّيَّات الجامعة وأقسامها كافَّةً؛ وفق المعايير التي تتماشى مع المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.

بدوره أكَّد عميد الكلية الدكتور ياسين قاري، أن حصول القسمين على الاعتماد الأكاديمي يأتي ضمن خطة الكلية الهادفة إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج الكلية.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
05:00 PM

منح برنامجَي "الدعوة" و"الكتاب" بأم القرى الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروط

تهنئة من رئيس الجامعة.. و"كبره": إنجاز يتماشى مع متطلبات التعليم الحديثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
197

منحتْ هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثَّلةً في المركز الوطنيِّ للتقويم والاعتماد الأكاديميِّ، الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروطَ لبرنامجَي الدعوة والثقافة الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى.

وهنَّأ رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، كلية الدعوة وأصول الدين على هذا الإنجاز، مؤكِّدًا أن ثمرة الإنجاز جاءت نتيجة الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - مما أسهم في إيجاد البيئة التعليمية والبرامج الأكاديمية، مثمِّنًا المتابعة الدائمة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ مما كان له الأثر الإيجابي في النهوض بالمسارات التعليمية والتربوية والبحثية.

من جانبه أكَّد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلَّف الدكتور علي الشاعري، أن هذا الإنجاز الوطنيَّ للكلية سيسهم في رفع وتطوير كفاءة الأداء الأكاديمي في الجامعة، وفق أفضل معايير الجودة المحلية وممارساتها، مبينًا أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجيِّ الكامل لبرامجها الأكاديمية بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.

في ذات الشأن أوضح عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالإنابة الدكتور سعيد كبره، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي عملت الجامعة على تنفيذها؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتجويد ممارساته لكلِّيَّات الجامعة وأقسامها كافَّةً؛ وفق المعايير التي تتماشى مع المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.

بدوره أكَّد عميد الكلية الدكتور ياسين قاري، أن حصول القسمين على الاعتماد الأكاديمي يأتي ضمن خطة الكلية الهادفة إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج الكلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,776
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة