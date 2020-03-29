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بـ 25 مليون دولار.. "زوكربيرغ" يدعم مبادرة "غيتس" لأبحاث علاج "كورونا"

ضمن الجهود العديدة لعمالقة وادي السليكون للمساعدة على مكافحة انتشار الفيروس

كشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مبادرة "تشان زوكربيرغ"، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسرّع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية، لتطوير علاجات لفيروس (كوفيد-19) بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.

وستتولى المبادرة وفق "سكاي نيوز عربية" مهمة تقييم الأدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى (كوفيد-19)، كما يُؤمل في استخدام بحث المُسرّع لمكافحة مسبّبات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضاً، وسيتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكتب زوكربيرغ؛ في منشور في "فيسبوك"، أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، وسيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.

ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية، في محاولة للمساعدة على مكافحة انتشار الفيروس، حيث أسهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سياتل بولاية واشنطن.

وأطلقت "فيسبوك" كذلك برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.

فيروس كورونا الجديد مارك زوكربيرغ

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بـ 25 مليون دولار.. "زوكربيرغ" يدعم مبادرة "غيتس" لأبحاث علاج "كورونا"
سبق

كشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مبادرة "تشان زوكربيرغ"، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسرّع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية، لتطوير علاجات لفيروس (كوفيد-19) بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.

وستتولى المبادرة وفق "سكاي نيوز عربية" مهمة تقييم الأدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى (كوفيد-19)، كما يُؤمل في استخدام بحث المُسرّع لمكافحة مسبّبات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضاً، وسيتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكتب زوكربيرغ؛ في منشور في "فيسبوك"، أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، وسيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.

ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية، في محاولة للمساعدة على مكافحة انتشار الفيروس، حيث أسهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سياتل بولاية واشنطن.

وأطلقت "فيسبوك" كذلك برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:38 AM

بـ 25 مليون دولار.. "زوكربيرغ" يدعم مبادرة "غيتس" لأبحاث علاج "كورونا"

ضمن الجهود العديدة لعمالقة وادي السليكون للمساعدة على مكافحة انتشار الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مبادرة "تشان زوكربيرغ"، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسرّع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية، لتطوير علاجات لفيروس (كوفيد-19) بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.

وستتولى المبادرة وفق "سكاي نيوز عربية" مهمة تقييم الأدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى (كوفيد-19)، كما يُؤمل في استخدام بحث المُسرّع لمكافحة مسبّبات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضاً، وسيتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكتب زوكربيرغ؛ في منشور في "فيسبوك"، أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، وسيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.

ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية، في محاولة للمساعدة على مكافحة انتشار الفيروس، حيث أسهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سياتل بولاية واشنطن.

وأطلقت "فيسبوك" كذلك برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.

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