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797 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ليرتفع الإجمالي إلى 176007 حالات

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يُذكر أن ألمانيا سجّلت صفر وفيات، أمس الأول الإثنين، بحسب بيانات المعهد.. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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797 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
سبق

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يُذكر أن ألمانيا سجّلت صفر وفيات، أمس الأول الإثنين، بحسب بيانات المعهد.. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:27 AM

797 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ليرتفع الإجمالي إلى 176007 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يُذكر أن ألمانيا سجّلت صفر وفيات، أمس الأول الإثنين، بحسب بيانات المعهد.. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

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