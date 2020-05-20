797 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ليرتفع الإجمالي إلى 176007 حالات

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يُذكر أن ألمانيا سجّلت صفر وفيات، أمس الأول الإثنين، بحسب بيانات المعهد.. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.