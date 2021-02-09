النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"

لائحة الاتهام تضمّ عدة جنح بينها العنف الإرادي

أعلنت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة.

وبيّن مصدر مقرب من الملف أن النيابة طلبت في مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم "بينالا" الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة خصوصاً "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح غير مرخّص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز، الذي كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، للتهم نفسها.

والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة "جاردان دي بلانت" على هامش تظاهرة الأول من مايو.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.

وأغرقت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند"، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات، و"بينالا"، الذي كان مكلّفًا بأمن "ماكرون" خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعتبر فردًا من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"
سبق

أعلنت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة.

وبيّن مصدر مقرب من الملف أن النيابة طلبت في مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم "بينالا" الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة خصوصاً "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح غير مرخّص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز، الذي كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، للتهم نفسها.

والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة "جاردان دي بلانت" على هامش تظاهرة الأول من مايو.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.

وأغرقت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند"، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات، و"بينالا"، الذي كان مكلّفًا بأمن "ماكرون" خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعتبر فردًا من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:17 PM

فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"

لائحة الاتهام تضمّ عدة جنح بينها العنف الإرادي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,118

أعلنت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة.

وبيّن مصدر مقرب من الملف أن النيابة طلبت في مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم "بينالا" الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة خصوصاً "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح غير مرخّص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز، الذي كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، للتهم نفسها.

والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة "جاردان دي بلانت" على هامش تظاهرة الأول من مايو.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.

وأغرقت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند"، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات، و"بينالا"، الذي كان مكلّفًا بأمن "ماكرون" خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعتبر فردًا من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,972
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,426
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,360

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة