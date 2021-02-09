فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"

لائحة الاتهام تضمّ عدة جنح بينها العنف الإرادي

أعلنت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة.

وبيّن مصدر مقرب من الملف أن النيابة طلبت في مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم "بينالا" الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة خصوصاً "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح غير مرخّص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز، الذي كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، للتهم نفسها.

والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة "جاردان دي بلانت" على هامش تظاهرة الأول من مايو.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.

وأغرقت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند"، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات، و"بينالا"، الذي كان مكلّفًا بأمن "ماكرون" خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعتبر فردًا من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.