"الابتكارات لتخطي العوائق" ملتقى يدعم التوسع في استخدام التقنيات بـ"سواعد" الشرقية

بالتعاون مع مستشفى "سي إم آر سي".. لتعزيز اعتماديتهم على أنفسهم

أكد المدير التنفيذي لجمعية "سواعد" للإعاقة الحركية خالد الهاجري، أهمية الابتكارات والتقنيات المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

جاء ذلك مؤخرًا خلال إقامة ملتقى الابتكارات والمهارات لتخطي العوائق في مدينة الخبر بالتعاون مع مستشفى سي إم آر سي المتخصص في الرعاية التأهيلية.

وقال "الهاجري": إن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، كان لها الأثر الكبير في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اعتماديتهم على أنفسهم قدر الإمكان؛ داعيًا إلى ضرورة التوسع في مشاريع التقنيات المساعدة وتبنيها من قِبَل الجهات المختصة.

من جانب آخر، قال خالد السليم مدير مستشفى سي إم آر سي: إن هذا الملتقى جاء كجزء من تفعيل الشراكة المجتمعية بين المستشفى وجمعية "سواعد" لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ولتحسين جودة حياتهم بشكل عام.

‎وتناول الملتقى عددًا من المواضيع من بينها: (منتجات وابتكارات طبية بتقنية ثلاثية الأبعاد لذوي الإعاقة)، وكذلك (تطورات التكنولوجيا المساعدة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة)، و(المهارات والتقنيات الشخصية في الحياة اليومية).