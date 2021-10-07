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شقراء.. أبناء دار التربية الاجتماعية يزورون معرض الرياض الدولي للكتاب

اطلعوا على الأنشطة المجدولة وأبرز الورش الأدبية والندوات المصاحبة

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بشقراء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس زيارةً لأيتامها المشمولين بالرعاية داخلها إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، بإشراف مجموعة من منسوبي الدار العاملين معهم.

وقد اطلع الأبناء على أنشطة المعرض المجدولة وأبرز الورش الأدبية المقامة والندوات المصاحبة ومنصات التعريف بالكتب الحديثة، كما تجولوا بأقسام المعرض وتعرفوا على دور النشر والطباعة والكتب الثقافية والدينية والتعليمية وجناح الخطاطين للتعرف على بعض مهاراتهم الفنية في الكتابة والتصميم، وفي ختام الزيارة اقتنى بعض المشمولين بالرعاية مجموعة من الكتب حسب رغباتهم وميولهم الأدبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تحرص على تنفيذها دور ومراكز الإيواء بالرياض للمشمولين بالرعاية داخلها بهدف تنمية مداركهم وإشراكهم في الحراك الأدبي للمجتمع ومواكبة الأحداث.

معرض الرياض الدولي للكتاب

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شقراء.. أبناء دار التربية الاجتماعية يزورون معرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بشقراء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس زيارةً لأيتامها المشمولين بالرعاية داخلها إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، بإشراف مجموعة من منسوبي الدار العاملين معهم.

وقد اطلع الأبناء على أنشطة المعرض المجدولة وأبرز الورش الأدبية المقامة والندوات المصاحبة ومنصات التعريف بالكتب الحديثة، كما تجولوا بأقسام المعرض وتعرفوا على دور النشر والطباعة والكتب الثقافية والدينية والتعليمية وجناح الخطاطين للتعرف على بعض مهاراتهم الفنية في الكتابة والتصميم، وفي ختام الزيارة اقتنى بعض المشمولين بالرعاية مجموعة من الكتب حسب رغباتهم وميولهم الأدبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تحرص على تنفيذها دور ومراكز الإيواء بالرياض للمشمولين بالرعاية داخلها بهدف تنمية مداركهم وإشراكهم في الحراك الأدبي للمجتمع ومواكبة الأحداث.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:53 PM

شقراء.. أبناء دار التربية الاجتماعية يزورون معرض الرياض الدولي للكتاب

اطلعوا على الأنشطة المجدولة وأبرز الورش الأدبية والندوات المصاحبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بشقراء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس زيارةً لأيتامها المشمولين بالرعاية داخلها إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، بإشراف مجموعة من منسوبي الدار العاملين معهم.

وقد اطلع الأبناء على أنشطة المعرض المجدولة وأبرز الورش الأدبية المقامة والندوات المصاحبة ومنصات التعريف بالكتب الحديثة، كما تجولوا بأقسام المعرض وتعرفوا على دور النشر والطباعة والكتب الثقافية والدينية والتعليمية وجناح الخطاطين للتعرف على بعض مهاراتهم الفنية في الكتابة والتصميم، وفي ختام الزيارة اقتنى بعض المشمولين بالرعاية مجموعة من الكتب حسب رغباتهم وميولهم الأدبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تحرص على تنفيذها دور ومراكز الإيواء بالرياض للمشمولين بالرعاية داخلها بهدف تنمية مداركهم وإشراكهم في الحراك الأدبي للمجتمع ومواكبة الأحداث.

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