وكان ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام، قد تعذّر؛ ليكون اليوم الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم غد الخميس 1/ 10/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13/ 5/ 2021م؛ هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأشار في رسم توضيحي لهيئة وموضع #الشمس و#الهلال وكوكب #الزهرة قبيل غروب الشمس.

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لمن أراد ترائي هلال #شوال مساء اليوم؛ فانه سوف يمكث في أجوائنا على النحو التالي:

لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-12 قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لمن أراد ترائي هلال #شوال مساء اليوم؛ فانه سوف يمكث في أجوائنا على النحو التالي: الجنوب 37 دقيقة الشرق 39 دقيقة الغرب 40 دقيقة الشمال 41 دقيقة وأشار في رسم توضيحي لهيئة وموضع #الشمس و#الهلال وكوكب #الزهرة قبيل غروب الشمس. وكان ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام، قد تعذّر؛ ليكون اليوم الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم غد الخميس 1/ 10/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13/ 5/ 2021م؛ هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 08:30 AM

لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا كان قد تعذّر ثبوت رؤيته أمس ليكون اليوم المكمل لشهر رمضان





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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لمن أراد ترائي هلال #شوال مساء اليوم؛ فانه سوف يمكث في أجوائنا على النحو التالي:

الجنوب 37 دقيقة

الشرق 39 دقيقة

الغرب 40 دقيقة

الشمال 41 دقيقة

وأشار في رسم توضيحي لهيئة وموضع #الشمس و#الهلال وكوكب #الزهرة قبيل غروب الشمس.

وكان ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام، قد تعذّر؛ ليكون اليوم الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم غد الخميس 1/ 10/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13/ 5/ 2021م؛ هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.