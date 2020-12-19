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بعد رحيله بأيام.. ملاعب تحمل اسم "مارادونا"

لا يزال تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا في بلاده مستمرًّا؛ فبعد إطلاق اسمه على ملعب استاديو سيوداد لا بلاتا جرى في وقت سابق إطلاق اسم دييجو مارادونا على ملعب أرجنتينوس جونيورز، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وأطلق نادي نابولي اسم مارادونا على ملعبه (ساو باولو) بعد أن قاد الفريق للقبين في الدوري الإيطالي ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوفى مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر تعرُّضه لأزمة قلبية.

مارادونا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد رحيله بأيام.. ملاعب تحمل اسم "مارادونا"
سبق

لا يزال تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا في بلاده مستمرًّا؛ فبعد إطلاق اسمه على ملعب استاديو سيوداد لا بلاتا جرى في وقت سابق إطلاق اسم دييجو مارادونا على ملعب أرجنتينوس جونيورز، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وأطلق نادي نابولي اسم مارادونا على ملعبه (ساو باولو) بعد أن قاد الفريق للقبين في الدوري الإيطالي ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوفى مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر تعرُّضه لأزمة قلبية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
08:46 PM

بعد رحيله بأيام.. ملاعب تحمل اسم "مارادونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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لا يزال تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا في بلاده مستمرًّا؛ فبعد إطلاق اسمه على ملعب استاديو سيوداد لا بلاتا جرى في وقت سابق إطلاق اسم دييجو مارادونا على ملعب أرجنتينوس جونيورز، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وأطلق نادي نابولي اسم مارادونا على ملعبه (ساو باولو) بعد أن قاد الفريق للقبين في الدوري الإيطالي ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوفى مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر تعرُّضه لأزمة قلبية.

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