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الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع

أمير مكة المكرّمة زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.

وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.

وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.

أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع
سبق

شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.

وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.

وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:01 PM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:32 PM

الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع

أمير مكة المكرّمة زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.

وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.

وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.

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