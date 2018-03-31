الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع
أمير مكة المكرّمة زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي
شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.
وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.
وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.
الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-31
شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.
وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.
وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:01 PM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:32 PM
الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع
أمير مكة المكرّمة زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي
شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.
وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.
وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.