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"تعليم ظهران الجنوب" ينهي استعداده لدعم انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

شكلت فرق عمل لزيارة المدارس والرفع بالتقارير اللازمة لبداية جادة وآمنة

عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم ظهران الجنوب اجتماعها الأول برئاسة مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام وفي مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

تعليم ظهران الجنوب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ظهران الجنوب" ينهي استعداده لدعم انطلاقة الفصل الدراسي الثاني
سبق

عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم ظهران الجنوب اجتماعها الأول برئاسة مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام وفي مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:35 PM

"تعليم ظهران الجنوب" ينهي استعداده لدعم انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

شكلت فرق عمل لزيارة المدارس والرفع بالتقارير اللازمة لبداية جادة وآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ظهران الجنوب
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عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم ظهران الجنوب اجتماعها الأول برئاسة مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام وفي مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

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