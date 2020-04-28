صدر توجيه أمين محافظة جدة بتكليف المهندس عايض العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارة خلفاً لـ "فايز الشهري" الذي كلف رئيساً لبلدية محافظة القنفذة.
العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارة
صدر توجيه أمين محافظة جدة بتكليف المهندس عايض العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارة خلفاً لـ "فايز الشهري" الذي كلف رئيساً لبلدية محافظة القنفذة.
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العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:44 PM
العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارة
صدر توجيه أمين محافظة جدة بتكليف المهندس عايض العفيفي رئيساً لبلدية سبت الجارة خلفاً لـ "فايز الشهري" الذي كلف رئيساً لبلدية محافظة القنفذة.
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