في غارات للتحالف بصنعاء.. مقتل مسؤول الطيران المسيّر لدى الحوثيين

استهدفت اجتماعاً ضم عدداً من قيادات الصف الأول في المليشيا

قتل مسؤول الطيران المسير بعيد المدى لدى الميليشيات الحوثية، مدير كلية الطيران سابقاً العميد عبدالله الجنيد، في غارات للتحالف بصنعاء.

وكشفت وسائل إعلام عن مصادر مقربة عن استهداف منزل القيادي الحوثي "عبدالله الجنيد"، وقالت المصادر إن غارات جوية استهدفت اجتماعاً ضم عدداً من قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم العميد طيار ركن عبدالله الجنيد مدير كلية الطيران سابقاً.





وأضافت أنه تم نقل الكابتن الجنيد إلى المستشفى وسط أنباء متضاربة عن مصرعة بعد استهدافه في أحد الأماكن السرية للمليشيات القريبة من مقر الفرقة الأول- مدرع.