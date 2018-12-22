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مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك يشكرون الأمير فهد بن سلطان؛ لاستشعاره احتياجاتهم

لمواجهة تدني درجات الحرارة في فصل الشتاء.. وتوزّع على نفقته الخاصة

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات، وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب؛ نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمّس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفّل به، والذي يجسّد مثالاً للتكافل الاجتماعي، وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات على نفقته الخاصة، وكعادته سنوياً في هذا الوقت من العام؛ وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة الشتوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك يشكرون الأمير فهد بن سلطان؛ لاستشعاره احتياجاتهم
سبق

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات، وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب؛ نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمّس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفّل به، والذي يجسّد مثالاً للتكافل الاجتماعي، وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات على نفقته الخاصة، وكعادته سنوياً في هذا الوقت من العام؛ وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة الشتوية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
02:22 PM

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك يشكرون الأمير فهد بن سلطان؛ لاستشعاره احتياجاتهم

لمواجهة تدني درجات الحرارة في فصل الشتاء.. وتوزّع على نفقته الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات، وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب؛ نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمّس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفّل به، والذي يجسّد مثالاً للتكافل الاجتماعي، وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات على نفقته الخاصة، وكعادته سنوياً في هذا الوقت من العام؛ وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة الشتوية.

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