سقوط عامل من الطابق الثاني في جدة.. وتدخّل طبي ينقذه من الشلل

المصاب خضع لعمليتين جراحيتين متتاليتين استغرقتا 13 ساعة

نجح فريق طبي من قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ عامل في الأربعينيات من عمره، من الإصابة بشلل نصفي نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في إحدى البنايات بمدينة جدة.

وأجريت للعامل عمليتان جراحيتان متتاليتان؛ حيث وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتم إخضاع المصاب فور حضوره لجميع الفحوصات اللازمة، وأظهرت وجود كسر متفتت بالفقرة القطنية الأولى والثانية، مع وجود ضغط على النخاع الشوكي وتأثيره على الأعصاب المغذية للطرفين السفليين؛ حيث تم تحضير المريض للعملية مباشرة.

وأجريت العملية بواسطة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سالم فيصل، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد الشاطر، واستغرقت سبع ساعات، وتضمنت تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية.

والعملية الأخرى كانت لقسم جراحة العظام نتيجة إظهار الفحوصات وجود كسر متفتت بعظمتي الساق اليسرى، وكسر متفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر.

وأجرى الفريق الطبي بقسم العظام، العملية الجراحية العاجلة للعامل، التي استغرقت ست ساعات، تَضَمنت تثبيت العظام الداخلية بواسطة شرائح ومسامير.

وقد أجرى العملية استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد السيد، وأخصائي جراحة العظام الدكتور محمود محمد، وطبيب مقيم جراحة العظام الدكتور أيمن باعبدالله.

وتكللت العمليتان بالنجاح، وتم تنويم المصاب ومتابعة حالته، إلى وقت خروجه من المجمع، وهو بصحة جيدة.