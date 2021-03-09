النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

سقوط عامل من الطابق الثاني في جدة.. وتدخّل طبي ينقذه من الشلل

المصاب خضع لعمليتين جراحيتين متتاليتين استغرقتا 13 ساعة

نجح فريق طبي من قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ عامل في الأربعينيات من عمره، من الإصابة بشلل نصفي نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في إحدى البنايات بمدينة جدة.

وأجريت للعامل عمليتان جراحيتان متتاليتان؛ حيث وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتم إخضاع المصاب فور حضوره لجميع الفحوصات اللازمة، وأظهرت وجود كسر متفتت بالفقرة القطنية الأولى والثانية، مع وجود ضغط على النخاع الشوكي وتأثيره على الأعصاب المغذية للطرفين السفليين؛ حيث تم تحضير المريض للعملية مباشرة.

وأجريت العملية بواسطة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سالم فيصل، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد الشاطر، واستغرقت سبع ساعات، وتضمنت تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية.

والعملية الأخرى كانت لقسم جراحة العظام نتيجة إظهار الفحوصات وجود كسر متفتت بعظمتي الساق اليسرى، وكسر متفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر.

وأجرى الفريق الطبي بقسم العظام، العملية الجراحية العاجلة للعامل، التي استغرقت ست ساعات، تَضَمنت تثبيت العظام الداخلية بواسطة شرائح ومسامير.

وقد أجرى العملية استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد السيد، وأخصائي جراحة العظام الدكتور محمود محمد، وطبيب مقيم جراحة العظام الدكتور أيمن باعبدالله.

وتكللت العمليتان بالنجاح، وتم تنويم المصاب ومتابعة حالته، إلى وقت خروجه من المجمع، وهو بصحة جيدة.

فريق طبي مجمع الملك عبدالله الطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سقوط عامل من الطابق الثاني في جدة.. وتدخّل طبي ينقذه من الشلل
سبق

نجح فريق طبي من قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ عامل في الأربعينيات من عمره، من الإصابة بشلل نصفي نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في إحدى البنايات بمدينة جدة.

وأجريت للعامل عمليتان جراحيتان متتاليتان؛ حيث وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتم إخضاع المصاب فور حضوره لجميع الفحوصات اللازمة، وأظهرت وجود كسر متفتت بالفقرة القطنية الأولى والثانية، مع وجود ضغط على النخاع الشوكي وتأثيره على الأعصاب المغذية للطرفين السفليين؛ حيث تم تحضير المريض للعملية مباشرة.

وأجريت العملية بواسطة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سالم فيصل، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد الشاطر، واستغرقت سبع ساعات، وتضمنت تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية.

والعملية الأخرى كانت لقسم جراحة العظام نتيجة إظهار الفحوصات وجود كسر متفتت بعظمتي الساق اليسرى، وكسر متفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر.

وأجرى الفريق الطبي بقسم العظام، العملية الجراحية العاجلة للعامل، التي استغرقت ست ساعات، تَضَمنت تثبيت العظام الداخلية بواسطة شرائح ومسامير.

وقد أجرى العملية استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد السيد، وأخصائي جراحة العظام الدكتور محمود محمد، وطبيب مقيم جراحة العظام الدكتور أيمن باعبدالله.

وتكللت العمليتان بالنجاح، وتم تنويم المصاب ومتابعة حالته، إلى وقت خروجه من المجمع، وهو بصحة جيدة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
03:05 PM

سقوط عامل من الطابق الثاني في جدة.. وتدخّل طبي ينقذه من الشلل

المصاب خضع لعمليتين جراحيتين متتاليتين استغرقتا 13 ساعة

A A A
محمد حضاض - جدة
0
1,747

نجح فريق طبي من قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ عامل في الأربعينيات من عمره، من الإصابة بشلل نصفي نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في إحدى البنايات بمدينة جدة.

وأجريت للعامل عمليتان جراحيتان متتاليتان؛ حيث وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وتم إخضاع المصاب فور حضوره لجميع الفحوصات اللازمة، وأظهرت وجود كسر متفتت بالفقرة القطنية الأولى والثانية، مع وجود ضغط على النخاع الشوكي وتأثيره على الأعصاب المغذية للطرفين السفليين؛ حيث تم تحضير المريض للعملية مباشرة.

وأجريت العملية بواسطة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سالم فيصل، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد الشاطر، واستغرقت سبع ساعات، وتضمنت تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية.

والعملية الأخرى كانت لقسم جراحة العظام نتيجة إظهار الفحوصات وجود كسر متفتت بعظمتي الساق اليسرى، وكسر متفتت داخل مفصل الكاحل الأيسر.

وأجرى الفريق الطبي بقسم العظام، العملية الجراحية العاجلة للعامل، التي استغرقت ست ساعات، تَضَمنت تثبيت العظام الداخلية بواسطة شرائح ومسامير.

وقد أجرى العملية استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد السيد، وأخصائي جراحة العظام الدكتور محمود محمد، وطبيب مقيم جراحة العظام الدكتور أيمن باعبدالله.

وتكللت العمليتان بالنجاح، وتم تنويم المصاب ومتابعة حالته، إلى وقت خروجه من المجمع، وهو بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة