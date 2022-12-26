تدشين فصول إضافية في مدرستين بمحافظة لحج لاحتواء الطلبة النازحين

ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، فصولًا إضافية وملحقاتها الإدارية بمدرستي خديجة، وبئر ناصر، في مديرية تبن بمحافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم في اليمن، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وستسهم هذه الفصول الإضافية في استيعاب المزيد من الطلاب النازحين بلحج، وتخفيف الكثافة الطلابية التي تشهدها المدارس الحكومية.

يذكر أن المركز دعم 16 مدرسة في محافظات عدن وحضرموت ولحج، ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم في اليمن، بهدف ضمان استمرارية الخدمات التعليمية فيها، وتخفيف زحام الطلاب في المدارس اليمنية، ودمج الطلاب النازحين في المحافظات المستهدفة بالتعليم العام.