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الأحوال المدنية بمكة المكرمة تطلق مبادرة "موجودين" في 8 مواقع

تخدم الرجال والنساء في محافظتَيْن بالمنطقة و"الهيئة" وكلية القنفذة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ثمانية مواقع بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجَّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وقامت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع، ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتوجَد الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الخميس بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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الأحوال المدنية بمكة المكرمة تطلق مبادرة "موجودين" في 8 مواقع
سبق

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ثمانية مواقع بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجَّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وقامت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع، ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتوجَد الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الخميس بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:48 PM

الأحوال المدنية بمكة المكرمة تطلق مبادرة "موجودين" في 8 مواقع

تخدم الرجال والنساء في محافظتَيْن بالمنطقة و"الهيئة" وكلية القنفذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ثمانية مواقع بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجَّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وقامت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع، ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتوجَد الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الخميس بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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