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الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الأمانة: تحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 منشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 منشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:14 PM

الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الأمانة: تحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 منشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).

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