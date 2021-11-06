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وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي

لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية

شاركت وزارة الخارجية اليوم في مبادرة "كات ووك 2021" العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أُقيمت في حي السفارات بمدينة الرياض.

وتعد "كات ووك" للمشي المبادرة الأولى لمؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الفعالية: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي
سبق

شاركت وزارة الخارجية اليوم في مبادرة "كات ووك 2021" العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أُقيمت في حي السفارات بمدينة الرياض.

وتعد "كات ووك" للمشي المبادرة الأولى لمؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الفعالية: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
10:05 PM

وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي

لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,348

شاركت وزارة الخارجية اليوم في مبادرة "كات ووك 2021" العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أُقيمت في حي السفارات بمدينة الرياض.

وتعد "كات ووك" للمشي المبادرة الأولى لمؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الفعالية: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

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