النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"راب": مبادرة السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة خطوة مهمة بطموحها المناخي

قال إن بريطانيا ستعمل مع المملكة لدعم المساعي لحماية الكوكب في المستقبل

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر عن ترحيب بلاده بخطة المملكة العربية السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية كخطوة مهمة في طموحها المناخي.

وتفصيلاً، قال "راب": "بصفة بريطانيا التي ترأس (كوب 26)، سنعمل مع المملكة العربية السعودية لدعم مساعيهم لحماية الكوكب في المستقبل"، حسب "سكاي نيوز عربية".

والأسبوع الماضي أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وبيّن أنها "ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة؛ ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة؛ ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل مساهمة السعودية بأكثر من 4 % في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة".

وتابع: "كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع؛ لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 % من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية".

وأبرز أن "مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 %".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"راب": مبادرة السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة خطوة مهمة بطموحها المناخي
سبق

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر عن ترحيب بلاده بخطة المملكة العربية السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية كخطوة مهمة في طموحها المناخي.

وتفصيلاً، قال "راب": "بصفة بريطانيا التي ترأس (كوب 26)، سنعمل مع المملكة العربية السعودية لدعم مساعيهم لحماية الكوكب في المستقبل"، حسب "سكاي نيوز عربية".

والأسبوع الماضي أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وبيّن أنها "ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة؛ ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة؛ ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل مساهمة السعودية بأكثر من 4 % في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة".

وتابع: "كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع؛ لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 % من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية".

وأبرز أن "مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 %".

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:15 PM

"راب": مبادرة السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة خطوة مهمة بطموحها المناخي

قال إن بريطانيا ستعمل مع المملكة لدعم المساعي لحماية الكوكب في المستقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
418

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر عن ترحيب بلاده بخطة المملكة العربية السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية كخطوة مهمة في طموحها المناخي.

وتفصيلاً، قال "راب": "بصفة بريطانيا التي ترأس (كوب 26)، سنعمل مع المملكة العربية السعودية لدعم مساعيهم لحماية الكوكب في المستقبل"، حسب "سكاي نيوز عربية".

والأسبوع الماضي أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وبيّن أنها "ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة؛ ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة؛ ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل مساهمة السعودية بأكثر من 4 % في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة".

وتابع: "كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع؛ لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 % من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية".

وأبرز أن "مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 %".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,002

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة