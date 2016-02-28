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"الطيران المدني": السماح بعودة طائرة "737 ماكس" للخدمة بعد استيفاء متطلبات السلامة

بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى السعودية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قِبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس إلا أن شركات طيران أجنبية عدة تسيّر رحلات من وإلى المطارات السعودية، وتعبر أجوائها رحلات عدة بالطراز نفسه.

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب؛ لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلانًا ملاحيًّا (NOTAM) ، يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما أوضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، إضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

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"الطيران المدني": السماح بعودة طائرة "737 ماكس" للخدمة بعد استيفاء متطلبات السلامة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى السعودية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قِبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس إلا أن شركات طيران أجنبية عدة تسيّر رحلات من وإلى المطارات السعودية، وتعبر أجوائها رحلات عدة بالطراز نفسه.

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب؛ لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلانًا ملاحيًّا (NOTAM) ، يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما أوضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، إضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:38 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:11 PM

"الطيران المدني": السماح بعودة طائرة "737 ماكس" للخدمة بعد استيفاء متطلبات السلامة

بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى السعودية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قِبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس إلا أن شركات طيران أجنبية عدة تسيّر رحلات من وإلى المطارات السعودية، وتعبر أجوائها رحلات عدة بالطراز نفسه.

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب؛ لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلانًا ملاحيًّا (NOTAM) ، يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما أوضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، إضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

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