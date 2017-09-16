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شاهد.. "محمد بن سلمان" يرعى الحفل الختامي لمهرجان سمو ولي العهد للهجن

بحضور جمع من الأمراء والشيوخ وضيوف من دول عدة

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، والأمراء والشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولدى وصول سمو ولي العهد لميدان الهجن، يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، كان في استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، تلاه انطلاق الشوطين الأخيرين لمهرجان ولي العهد للهجن.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كلمة رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف: "نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز، ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطاً، بمشاركة 4.080 مشاركاً من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "محمد بن سلمان" يرعى الحفل الختامي لمهرجان سمو ولي العهد للهجن
سبق

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، والأمراء والشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولدى وصول سمو ولي العهد لميدان الهجن، يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، كان في استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، تلاه انطلاق الشوطين الأخيرين لمهرجان ولي العهد للهجن.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كلمة رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف: "نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز، ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطاً، بمشاركة 4.080 مشاركاً من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
06:50 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:59 AM

شاهد.. "محمد بن سلمان" يرعى الحفل الختامي لمهرجان سمو ولي العهد للهجن

بحضور جمع من الأمراء والشيوخ وضيوف من دول عدة

A A A
متعب البقمي - الطائف
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29,710

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، والأمراء والشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولدى وصول سمو ولي العهد لميدان الهجن، يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، كان في استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، تلاه انطلاق الشوطين الأخيرين لمهرجان ولي العهد للهجن.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كلمة رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف: "نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز، ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطاً، بمشاركة 4.080 مشاركاً من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة.

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