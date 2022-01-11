أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.
"التحالف": تنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا
في مأرب وشبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
"التحالف": تنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا
في مأرب وشبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ22 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن: الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرًا .
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.