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"الشرعية" تدعو لضغط دولي على الحوثيين لانتشال جثث قتلاهم من مأرب

إحراز انتصارات مهمة في الجوف وصنعاء والضالع

دعا الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، اليوم (الاثنين)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية لانتشال جثث قتلاها، من مناطق صرواح، وهيلان والمخدرة، والمناطق المجاورة لها، ممن زجت بهم بعمليات انتحارية، وأودت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

وبين "مجلي" في إيجاز صحفي أن الجيش الوطني والمقاومة في جبهات: مأرب، والجوف، وصنعاء، والضالع نفذا عمليات قتالية، وهجمات نوعية، حققت انتصارات مهمة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أنه جرى تحرير مواقع مهمة، وأن ميليشيا الحوثي فقدت أنساقها وحشودها بصورة جماعية.

وأوضح الناطق باسم الجيش أن المعارك المستمرة أسفرت عن سقوط المئات من عناصر الميليشيا، وأسر أعداد منهم، وهم متلبسون بجرائمهم العدائية ضد الوطن، وخدمة الأجندة الإيرانية.

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"الشرعية" تدعو لضغط دولي على الحوثيين لانتشال جثث قتلاهم من مأرب
سبق

دعا الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، اليوم (الاثنين)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية لانتشال جثث قتلاها، من مناطق صرواح، وهيلان والمخدرة، والمناطق المجاورة لها، ممن زجت بهم بعمليات انتحارية، وأودت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

وبين "مجلي" في إيجاز صحفي أن الجيش الوطني والمقاومة في جبهات: مأرب، والجوف، وصنعاء، والضالع نفذا عمليات قتالية، وهجمات نوعية، حققت انتصارات مهمة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أنه جرى تحرير مواقع مهمة، وأن ميليشيا الحوثي فقدت أنساقها وحشودها بصورة جماعية.

وأوضح الناطق باسم الجيش أن المعارك المستمرة أسفرت عن سقوط المئات من عناصر الميليشيا، وأسر أعداد منهم، وهم متلبسون بجرائمهم العدائية ضد الوطن، وخدمة الأجندة الإيرانية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:29 PM

"الشرعية" تدعو لضغط دولي على الحوثيين لانتشال جثث قتلاهم من مأرب

إحراز انتصارات مهمة في الجوف وصنعاء والضالع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، اليوم (الاثنين)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية لانتشال جثث قتلاها، من مناطق صرواح، وهيلان والمخدرة، والمناطق المجاورة لها، ممن زجت بهم بعمليات انتحارية، وأودت بهم إلى محارق الموت والهلاك.

وبين "مجلي" في إيجاز صحفي أن الجيش الوطني والمقاومة في جبهات: مأرب، والجوف، وصنعاء، والضالع نفذا عمليات قتالية، وهجمات نوعية، حققت انتصارات مهمة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أنه جرى تحرير مواقع مهمة، وأن ميليشيا الحوثي فقدت أنساقها وحشودها بصورة جماعية.

وأوضح الناطق باسم الجيش أن المعارك المستمرة أسفرت عن سقوط المئات من عناصر الميليشيا، وأسر أعداد منهم، وهم متلبسون بجرائمهم العدائية ضد الوطن، وخدمة الأجندة الإيرانية.

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