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"تصفية" تعلن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع "الفرسان السكني"

تملكه شركة "العلي العقارية"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع الفرسان السكني لمالكها "شركة العلي العقارية".

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: "على المساهمين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، سرعة التسجيل في موقع البنك العربي لتسليم إثبات الهوية، وأصول العقود، ورقم الحساب البنكي "الآيبان"، وإقرار وتعهد 101 تمهيداً لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت".

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"تصفية" تعلن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع "الفرسان السكني"
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع الفرسان السكني لمالكها "شركة العلي العقارية".

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: "على المساهمين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، سرعة التسجيل في موقع البنك العربي لتسليم إثبات الهوية، وأصول العقود، ورقم الحساب البنكي "الآيبان"، وإقرار وتعهد 101 تمهيداً لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
07:16 PM

"تصفية" تعلن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع "الفرسان السكني"

تملكه شركة "العلي العقارية"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
374

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن استكمال صرف الأرباح في مساهمة مشروع الفرسان السكني لمالكها "شركة العلي العقارية".

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: "على المساهمين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، سرعة التسجيل في موقع البنك العربي لتسليم إثبات الهوية، وأصول العقود، ورقم الحساب البنكي "الآيبان"، وإقرار وتعهد 101 تمهيداً لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت".

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