النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي

استولوا على الآلاف من الماشية ومنعوا المزارعين من التنقل

أعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارًا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.

وقالت المصادر: إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.

من جانبه أعلن الجيش المالي اليوم، عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان، بعد أن فشل في الوصول إليها برًّا.

وأفادت الوكالة المالية، بأن وساطة جارية من أجل فك الحصار على قرية فاروجو.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي
سبق

أعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارًا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.

وقالت المصادر: إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.

من جانبه أعلن الجيش المالي اليوم، عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان، بعد أن فشل في الوصول إليها برًّا.

وأفادت الوكالة المالية، بأن وساطة جارية من أجل فك الحصار على قرية فاروجو.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:22 AM

منذ أكثر من أسبوع.. جماعة مسلحة تفرض حصارًا على قرية وسط مالي

استولوا على الآلاف من الماشية ومنعوا المزارعين من التنقل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
832

أعلنت مصادر محلية مالية، أن جماعات مسلحة تفرض منذ أكثر من أسبوع حصارًا على قرية فاروجو الواقعة في محيط مدينة نيونو وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن سكان القرية لم يتمكنوا من التنقل إلى مزارعهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل التزود بالحاجيات الأساسية؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى نقص فادح في المؤونة والضروريات الأساسية والأدوية في القرية.

وقالت المصادر: إن المسلحين استولوا على الآلاف من الماشية التابعة للقرية.

من جانبه أعلن الجيش المالي اليوم، عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على القرية التي يسكنها أكثر من 2000 من السكان، بعد أن فشل في الوصول إليها برًّا.

وأفادت الوكالة المالية، بأن وساطة جارية من أجل فك الحصار على قرية فاروجو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,100
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,591
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة