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"بلدي" تسجل 3 ملايين طلب خلال 2020

المنصة قدمّت أكثر من 100 خدمة رقمية

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البلدية الإلكترونية المقدمة عبر" منصة بلدي" أكثر مليون استفادوا من خدمات الرخص التجارية، والرخص الإنشائية خلال مدة وجيزة، إذ بإمكان المستفيدين إصدار الرخصة التجارية فوريًّا، وإصدار الرخص الإنشائية خلال يومين فقط عوضًا عن 53 يومًا في السابق، وذلك نتيجة للربط مع أكثر من 23 جهة حكومية، خاصة ذات العلاقة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وطرحت أكثر من 15 ألف فرصة استثمارية عبر المنصة، وتقدّم إليها أكثر من 22 ألف مستثمر تمت معالجة طلباتهم بمتوسط خمسة أيام، بعد أن كانت تتم معالجة الطلبات خلال 60 يومًا، كما أسهمت "منصة بلدي" في تصنيف مقدمي خدمات المدن حيث بلغ عدد الطلبات 1200 طلب، تمّ تصنيفها في 328 نشاطًا.

وتسعى الوزارة لتسهيل خدماتها على المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم من خلال تلقي بلاغات وشكاوى المستفيدين عبر مركز الاتصال الموحد (940)، حيث تم استقبال أكثر من مليون بلاغ و200 ألف شكوى بنسبة معالجة للبلاغات 99%.

منصة بلدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي" تسجل 3 ملايين طلب خلال 2020
سبق

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البلدية الإلكترونية المقدمة عبر" منصة بلدي" أكثر مليون استفادوا من خدمات الرخص التجارية، والرخص الإنشائية خلال مدة وجيزة، إذ بإمكان المستفيدين إصدار الرخصة التجارية فوريًّا، وإصدار الرخص الإنشائية خلال يومين فقط عوضًا عن 53 يومًا في السابق، وذلك نتيجة للربط مع أكثر من 23 جهة حكومية، خاصة ذات العلاقة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وطرحت أكثر من 15 ألف فرصة استثمارية عبر المنصة، وتقدّم إليها أكثر من 22 ألف مستثمر تمت معالجة طلباتهم بمتوسط خمسة أيام، بعد أن كانت تتم معالجة الطلبات خلال 60 يومًا، كما أسهمت "منصة بلدي" في تصنيف مقدمي خدمات المدن حيث بلغ عدد الطلبات 1200 طلب، تمّ تصنيفها في 328 نشاطًا.

وتسعى الوزارة لتسهيل خدماتها على المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم من خلال تلقي بلاغات وشكاوى المستفيدين عبر مركز الاتصال الموحد (940)، حيث تم استقبال أكثر من مليون بلاغ و200 ألف شكوى بنسبة معالجة للبلاغات 99%.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
03:55 PM

"بلدي" تسجل 3 ملايين طلب خلال 2020

المنصة قدمّت أكثر من 100 خدمة رقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البلدية الإلكترونية المقدمة عبر" منصة بلدي" أكثر مليون استفادوا من خدمات الرخص التجارية، والرخص الإنشائية خلال مدة وجيزة، إذ بإمكان المستفيدين إصدار الرخصة التجارية فوريًّا، وإصدار الرخص الإنشائية خلال يومين فقط عوضًا عن 53 يومًا في السابق، وذلك نتيجة للربط مع أكثر من 23 جهة حكومية، خاصة ذات العلاقة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وطرحت أكثر من 15 ألف فرصة استثمارية عبر المنصة، وتقدّم إليها أكثر من 22 ألف مستثمر تمت معالجة طلباتهم بمتوسط خمسة أيام، بعد أن كانت تتم معالجة الطلبات خلال 60 يومًا، كما أسهمت "منصة بلدي" في تصنيف مقدمي خدمات المدن حيث بلغ عدد الطلبات 1200 طلب، تمّ تصنيفها في 328 نشاطًا.

وتسعى الوزارة لتسهيل خدماتها على المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم من خلال تلقي بلاغات وشكاوى المستفيدين عبر مركز الاتصال الموحد (940)، حيث تم استقبال أكثر من مليون بلاغ و200 ألف شكوى بنسبة معالجة للبلاغات 99%.

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