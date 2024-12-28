تفاعلاً مع "سبق".. إشعار مُلاك الحظائر بشرائع مكة بنقلها لتنفيذ الإزالة

"الشريف": نقل جميع الأغنام وتفكيك الشبوك بالموقع.. متابعة دائمة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "حظائر أغنام في الشرائع تتسبّب في مشكلات صحية"؛ لافتة إلى أنه تمّ تعميد المختصّين بالأمانة بالوقوف على الموقع، وإشعار مُلاك الحظائر بنقلها قبل تنفيذ الإزالة عليها.

وأكّد مدير عام الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة العاصمة المقدّسة، رعد بن محمد الشريف؛ أنه تمّ نقل جميع الأغنام من الموقع وتفكيك الشبوك ونقلها، وجارٍ متابعة جميع المواقع بصورة دائمة.