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العثيمين يؤكّد اهتمام المملكة بقضية مسلمي الروهينجيا والأقليات في ميانمار

أشاد بما تضمنه قرار الوزراء بشأن القضية ودعوة للمجتمع الدولي إلى التحرُّك

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ بقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.

وأشاد العثيمين، بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجيا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثيمين يؤكّد اهتمام المملكة بقضية مسلمي الروهينجيا والأقليات في ميانمار
سبق

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ بقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.

وأشاد العثيمين، بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجيا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:39 AM

العثيمين يؤكّد اهتمام المملكة بقضية مسلمي الروهينجيا والأقليات في ميانمار

أشاد بما تضمنه قرار الوزراء بشأن القضية ودعوة للمجتمع الدولي إلى التحرُّك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ بقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.

وأشاد العثيمين، بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجيا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

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