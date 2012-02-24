النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة

تحسّن وضعه وخرج من المستشفى بصحة جيدة

‏‎أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، جراحة ناجحة لمريض كان يعاني من تجمع دموي حول القلب، وضيق بالتنفس، وانتفاخ شديد في الرأس والعنق.

وأظهرت فحوصات المريض لدى استقباله في المستشفى وجود انسداد في الوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر مع تجمع دموي كبير مستمر ‏بالغشاء التاموري، والذي يحيط بالقلب وبشكل عاجل تم تنويم المريض بعناية القلب المركزة.

أجريت جراحة للمريض تحت التخدير اللاواعي، حيث تم إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي، ووضع دعامات لمنع حدوث الإنسداد مرة أخرى، مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى.

وتحسن وضع المريض، وتوقف التجمع الدموي بالغشاء التأموري المحيط بالقلب، وخرج من لمستشفى بصحة جيدة، ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.

وقال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن المستشفى يزخر بالكفاءة والقدرات والخبرات الطبية المختلفة. مؤكداً أن التعاون المشترك فيما بينها أسفر عن تحقيق النجاحات المتتالية للمستشفى.

يُذكر أن الفريق الطبي تكوّن من استشاري القلب الدكتور إسماعيل الغامدي، واستشاريي الأشعة التداخلية الدكتور أحمد أبو عيسى والدكتور باسم فلمبان، ورئيس قسم التخدير لتجهيز المريض وإجراء الأشعة التداخلية، الدكتور مطلق الثبيتي.

فريق طبي مستشفى النور التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة
سبق

‏‎أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، جراحة ناجحة لمريض كان يعاني من تجمع دموي حول القلب، وضيق بالتنفس، وانتفاخ شديد في الرأس والعنق.

وأظهرت فحوصات المريض لدى استقباله في المستشفى وجود انسداد في الوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر مع تجمع دموي كبير مستمر ‏بالغشاء التاموري، والذي يحيط بالقلب وبشكل عاجل تم تنويم المريض بعناية القلب المركزة.

أجريت جراحة للمريض تحت التخدير اللاواعي، حيث تم إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي، ووضع دعامات لمنع حدوث الإنسداد مرة أخرى، مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى.

وتحسن وضع المريض، وتوقف التجمع الدموي بالغشاء التأموري المحيط بالقلب، وخرج من لمستشفى بصحة جيدة، ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.

وقال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن المستشفى يزخر بالكفاءة والقدرات والخبرات الطبية المختلفة. مؤكداً أن التعاون المشترك فيما بينها أسفر عن تحقيق النجاحات المتتالية للمستشفى.

يُذكر أن الفريق الطبي تكوّن من استشاري القلب الدكتور إسماعيل الغامدي، واستشاريي الأشعة التداخلية الدكتور أحمد أبو عيسى والدكتور باسم فلمبان، ورئيس قسم التخدير لتجهيز المريض وإجراء الأشعة التداخلية، الدكتور مطلق الثبيتي.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:10 PM

جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة

تحسّن وضعه وخرج من المستشفى بصحة جيدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
144

‏‎أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، جراحة ناجحة لمريض كان يعاني من تجمع دموي حول القلب، وضيق بالتنفس، وانتفاخ شديد في الرأس والعنق.

وأظهرت فحوصات المريض لدى استقباله في المستشفى وجود انسداد في الوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر مع تجمع دموي كبير مستمر ‏بالغشاء التاموري، والذي يحيط بالقلب وبشكل عاجل تم تنويم المريض بعناية القلب المركزة.

أجريت جراحة للمريض تحت التخدير اللاواعي، حيث تم إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي، ووضع دعامات لمنع حدوث الإنسداد مرة أخرى، مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى.

وتحسن وضع المريض، وتوقف التجمع الدموي بالغشاء التأموري المحيط بالقلب، وخرج من لمستشفى بصحة جيدة، ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.

وقال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن المستشفى يزخر بالكفاءة والقدرات والخبرات الطبية المختلفة. مؤكداً أن التعاون المشترك فيما بينها أسفر عن تحقيق النجاحات المتتالية للمستشفى.

يُذكر أن الفريق الطبي تكوّن من استشاري القلب الدكتور إسماعيل الغامدي، واستشاريي الأشعة التداخلية الدكتور أحمد أبو عيسى والدكتور باسم فلمبان، ورئيس قسم التخدير لتجهيز المريض وإجراء الأشعة التداخلية، الدكتور مطلق الثبيتي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,225
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,786

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة