يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء.

إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-11 سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء. وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح. يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:53 AM

إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي عن طريق قسطرة





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سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.