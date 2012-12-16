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"السعودي الألماني الصحية" و"أم القرى" توقّعان مذكرة للتطوير الطبي الأكاديمي

تتضمّن التعاقد مع أطباء وأساتذة الجامعة عن طريق الاستشارات والإعارة

وقّع "السعودي الألماني الصحية" وجامعة أم القرى توقيع مذكرة تفاهم، حيث مثّل الجامعة عميد كلية الطب د. عماد الجحدلي، ومثّل "السعودي الألماني الصحية" رئيس المجموعة الطبية د. منصور الجندي.

وحضر التوقيع رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ومكارم صبحي بترجي الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للسعودي الالماني الصحية.

وتضمنت المذكرة مبادرات تعاونية بين الطرفين في مجال التوظيف المباشر الطبي والإداري لخريجي جامعة أم القرى وفقًا لاحتياجات السعودي الألماني الصحية، وتقديم برامج التدريب والامتياز إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للأطباء المقيمين، والتعاقد مع أطباء وأساتذة الجامعة عن طريق الاستشارات والإعارة بحسب الأنظمة، فضلًا عن استمرار فرص التعليم واستضافة الندوات والمؤتمرات الطبية.

وقال "بترجي": المجموعة تعمل دائمًا على إطلاق مبادرات داعمة لتطوير الممارسات الصحية في المملكة بالتعاون مع أبرز القطاعات الرائدة في هذا المجال ولا سيما التعليمية.

وأضاف أن الشراكة مع الجامعة تعزز من نقل المعرفة، وتطوير إمكانيات العاملين في المجالات الطبية.

من ناحيته، أكد "آل مذهب" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطط الجامعة وأهدافها للتقدم في التعليم والتدريب الطبي على المستوى المحلي والعالمي، وتخريج أطباء وممارسين صحيين مؤهلين يمتلكون مقومات تمكنهم من تقديم الرعاية الصحية والاندماج في بيئة العمل مع أقرانهم من الأطباء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القطاعات المختصة؛ للوصول إلى مستويات متقدمة في التدريب والتأهيل المستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودي الألماني الصحية" و"أم القرى" توقّعان مذكرة للتطوير الطبي الأكاديمي
سبق

وقّع "السعودي الألماني الصحية" وجامعة أم القرى توقيع مذكرة تفاهم، حيث مثّل الجامعة عميد كلية الطب د. عماد الجحدلي، ومثّل "السعودي الألماني الصحية" رئيس المجموعة الطبية د. منصور الجندي.

وحضر التوقيع رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ومكارم صبحي بترجي الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للسعودي الالماني الصحية.

وتضمنت المذكرة مبادرات تعاونية بين الطرفين في مجال التوظيف المباشر الطبي والإداري لخريجي جامعة أم القرى وفقًا لاحتياجات السعودي الألماني الصحية، وتقديم برامج التدريب والامتياز إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للأطباء المقيمين، والتعاقد مع أطباء وأساتذة الجامعة عن طريق الاستشارات والإعارة بحسب الأنظمة، فضلًا عن استمرار فرص التعليم واستضافة الندوات والمؤتمرات الطبية.

وقال "بترجي": المجموعة تعمل دائمًا على إطلاق مبادرات داعمة لتطوير الممارسات الصحية في المملكة بالتعاون مع أبرز القطاعات الرائدة في هذا المجال ولا سيما التعليمية.

وأضاف أن الشراكة مع الجامعة تعزز من نقل المعرفة، وتطوير إمكانيات العاملين في المجالات الطبية.

من ناحيته، أكد "آل مذهب" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطط الجامعة وأهدافها للتقدم في التعليم والتدريب الطبي على المستوى المحلي والعالمي، وتخريج أطباء وممارسين صحيين مؤهلين يمتلكون مقومات تمكنهم من تقديم الرعاية الصحية والاندماج في بيئة العمل مع أقرانهم من الأطباء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القطاعات المختصة؛ للوصول إلى مستويات متقدمة في التدريب والتأهيل المستمر.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
03:19 PM

"السعودي الألماني الصحية" و"أم القرى" توقّعان مذكرة للتطوير الطبي الأكاديمي

تتضمّن التعاقد مع أطباء وأساتذة الجامعة عن طريق الاستشارات والإعارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع "السعودي الألماني الصحية" وجامعة أم القرى توقيع مذكرة تفاهم، حيث مثّل الجامعة عميد كلية الطب د. عماد الجحدلي، ومثّل "السعودي الألماني الصحية" رئيس المجموعة الطبية د. منصور الجندي.

وحضر التوقيع رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ومكارم صبحي بترجي الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للسعودي الالماني الصحية.

وتضمنت المذكرة مبادرات تعاونية بين الطرفين في مجال التوظيف المباشر الطبي والإداري لخريجي جامعة أم القرى وفقًا لاحتياجات السعودي الألماني الصحية، وتقديم برامج التدريب والامتياز إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للأطباء المقيمين، والتعاقد مع أطباء وأساتذة الجامعة عن طريق الاستشارات والإعارة بحسب الأنظمة، فضلًا عن استمرار فرص التعليم واستضافة الندوات والمؤتمرات الطبية.

وقال "بترجي": المجموعة تعمل دائمًا على إطلاق مبادرات داعمة لتطوير الممارسات الصحية في المملكة بالتعاون مع أبرز القطاعات الرائدة في هذا المجال ولا سيما التعليمية.

وأضاف أن الشراكة مع الجامعة تعزز من نقل المعرفة، وتطوير إمكانيات العاملين في المجالات الطبية.

من ناحيته، أكد "آل مذهب" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطط الجامعة وأهدافها للتقدم في التعليم والتدريب الطبي على المستوى المحلي والعالمي، وتخريج أطباء وممارسين صحيين مؤهلين يمتلكون مقومات تمكنهم من تقديم الرعاية الصحية والاندماج في بيئة العمل مع أقرانهم من الأطباء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القطاعات المختصة؛ للوصول إلى مستويات متقدمة في التدريب والتأهيل المستمر.

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